https://static.news.ru/photo/6a02f598-d9ea-11e9-b66e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава российско-молдавского предприятия «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что с 1 октября Молдавия будет покупать у России газ по $220 за тысячу кубометров — на $15 дешевле.

Гораздо важнее, по какой цене Молдова покупает газ зимой, то есть в первом и четвёртом кварталах, — сказал он в интервью изданию NewsMaker.

Чебан отметил, что скидка после нового года будет зависеть от базовых котировок на нефть за предыдущие девять месяцев.

Как ранее писал News.ru, цена на российский газ для Молдавии с 1 октября 2019 года снизится с нынешних $235 за тысячу кубометров на $10–15, а в следующем году скидка может достичь $70.