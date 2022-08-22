Россия и Индия могут взаимно признать платёжные системы друг друга Deccan Herald: Россия и Индия могут взаимно признать платёжные системы друг друга

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Россия и Индия в скором времени могут признать платёжные системы друг друга. Речь идет о системах «Мир» и RuPay. Об этом пишет издание Deccan Herald. Это вопрос обсуждался в ходе визита в Москву советника по нацбезопасности Индии Аджита Довала.

Взаимный прием карт RuPay и «Мир» в рамках национальных платежных инфраструктур двух стран облегчит для посетителей Индии из России и наоборот возможность совершать платежи с помощью карт без каких-либо проблем, — говорится в материале.

Как сообщили источники газеты, во время визита советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала, который состоялся 17–18 августа, обсуждался в том числе и этот вопрос. Довал общался с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, с вице-премьером, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и другими должностными лицами российского правительства.

Международные платёжные системы Visa и Mastercard после начала спецоперации на Украине сообщили о приостановке операций в России. Их карты, выпущенные в отечественных банках, продолжают работать, однако международные платежи по ним недоступны. Это осложняет возможность делать платежи и снимать деньги в банкоматах для российских и индийских туристов.

Ранее сообщалось, что россиянам предложили оформлять Visa и Mastercard в иностранных банках. Услуга стоит от 20 до 40 тысяч рублей, изготовление карты занимает от двух дней до одной недели.