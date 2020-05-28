Россия и Азербайджан не допустят отката в сотрудничестве

Пандемия коронавируса не должна привести к откату в торгово-экономическом сотрудничестве России и Азербайджана. Профильные ведомства двух стран ведут работу над этим.
Об этом
Он отметил, что по итогам прошлого года, российско-азербайджанский товарооборот вырос на 27% и составил $3,2 млрд. При этом, к сожалению, пандемия, скорее всего, внесёт коррективы в статистику этого года.
Важно, что профильные ведомства наших стран сориентированы на энергичную совместную работу, чтобы не допустить серьёзного отката назад, — цитирует Руденко агентство.
Как писал NEWS.ru, руководитель пресс-службы правительства Азербайджана Ибрагим Мамедов заявил, что власти страны считают преждевременным смягчение карантинного режима в стране. По его словам, планируется продление действующих ограничений 31 мая.
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