Департамент авиапрома Министерства промышленности и торговли РФ потратит 1,1 млрд рублей на разработку нового программного обеспечения бортового оборудования для отечественных гражданских воздушных судов. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале госзакупок.

Речь идёт об исследовательских проектах в рамках госпрограммы «Развитие авиапромышленности». Инновации в приборостроении, по задумке её авторов, сделают страну лидером в данных технологиях. Новая «начинка» повысит безопасность и экономическую эффективность полётов, а в перспективе сделает самолётовождение в стране однопилотным — место второго пилота займёт интеллектуальная система. Модернизация затронет магистральные, гражданские лёгкие самолёты, а также вертолёты.

Автоматизация приведёт к сокращению экипажа

21 августа на портале закупок ведомство разместило два научно-исследовательских лота схожей тематики. Один из них связан с созданием специального оборудования и внешних сервисов для самолётов поколения «2025» — воздушных судов, которые сейчас активно тестируются и заканчивают лётные испытания. К ним, в частности, относится и новинка нынешнего Международного авиационно-космического салона — пассажирский МС-21-300 от корпорации «Иркут».

На разработки под шифром «Борт-функции-2025» ведомство потратит 517 млн рублей. Специалистам предстоит создать высокоинтегрированные системы по управлению самолётом на основе отечественной элементной базы. Именно это условие обеспечит безопасность бортовой электроники от кибератак. В частности, интегрированной модульной авионики. Этот комплекс, построенный на открытой сетевой архитектуре, разработчики взяли за основу. Он объединяет все источники питания, процессор, память и т. д.

Сергей Булкин/News.ru

В результате в самолётах РФ должна появиться устойчивая к отказам «начинка», радиосистемы с функцией связи, навигации и наблюдения. Модернизация программного обеспечения может потребовать создание новой кабины для экипажа.

В 2013–2015 годах данной тематикой занимался ГосНИИАС. Поэтому в Минпромторге отмечают, что отдельные элементы уже готовы. Так, проведены исследования по использованию биоинтерфейсов при разработке прототипа электронного пилотажного паспорта лётчика и т. д.

Реализация научно-исследовательской работы позволит улучшить ситуационную осведомлённость экипажа, повысить уровень интеллектуализации бортового оборудования и общесамолётных систем, а также степень автономности управления воздушного судна с последующим переходом на одночленный экипаж, что обеспечит высокий уровень безопасности полётов, регулярность воздушных перевозок и их экономичность, — говорится в документе.

Начальник научно-производственного комплекса ГосНИИАС Анатолий Хазанов отметил, что исследования по сокращению экипажа ведутся и в России, и за рубежом.

Одночленный экипаж нужен. Можно ли так автоматизировать управление гражданским судном или любым другим, чтобы в кабине находился один пилот? Наверняка, у нас уже есть беспилотники,— рассуждает эксперт.

Технологии, способные полностью заменить человека, существуют, но довериться им пока не готовы, заметил ведущий конструктор СибНИА имени Чаплыгина Владимир Яковлев.

Традиционно в самолётах многие элементы дублируются. Есть основная система выпуска шасси и дублирующая. С экипажем — то же самое. Первый и второй пилот дублируют действия друг друга. Одночленный экипаж предполагает управление судном человеком, а автоматизированная система полёта и захода на посадку дублирует его действия, — сказал он.

Эксперт считает, что одночленные экипажи — больше этическая, чем конструкторская проблема.

Это не очень этично с точки зрения подготовки лётного состава, потому что сразу полезут проходимцы с купленными дипломами. Они думают, что это работа «сиди — наблюдай» и рассчитывают, что за всю жизнь не встретят ни одного случая отказа. А это не так, — заметил Яковлев.

В результате автоматизации управление самолётом станет более безопасным, улучшится его движение при взлёте и посадке.

В авионике импортные компоненты и устаревшие подходы

UAC/Global Look Press

Второй проект Минпромторга дополняет первый. Исследования под шифром «Борт-компоненты−2025» проходят в рамках той же госпрограммы и оцениваются в 621 млн рублей.

В ведомстве подчёркивают, что отечественные предприятия уже производят «начинку» на базе интегрированной модульной авионики (ИМА), но установленные в самолётах системы и агрегаты всё ещё автономны. Это существенно ограничивает возможности техники. Кроме того, в качестве элементной базы типовых модулей ИМА используются преимущественно импортные компоненты, а в схемных решениях применяются устаревшие технические подходы.

Функциональные системы и агрегаты имеют плохо развитые системы контроля технического состояния и обладают низкой энергоэффективностью. Унификация электронных компонентов самолётных систем отсутствует. В системах электроснабжения не применяются новые технологические подходы, в частности, не используются преимущества систем повышенного напряжения, — говорится в комментарии Минпромторга.

Интеграция комплексов бортового оборудования и агрегатов должна осуществляться на базе распределённой модульной электроники, говорится в документе министерства. В России уже есть наработки по интерфейсам для авионики на базе волоконной оптики, сформированы основы безопасных сетей.

Я предполагаю, что компоненты отечественной авиации давно созданы. У нас всё есть, но не запускается в производство. Просто кому-то выгодно не допускать эти технологии, — подчеркнул Яковлев.

В свою очередь Анатолий Хазанов отметил, что в его Институте также заняты разработкой программного обеспечения для замены иностранного. В том числе в сфере киберзащиты.

Если хакеры могут снять средства с банковской карты, значит, они могут также влезть и в авионику, разрушить её и навредить самолёту. Проблема защиты от несанкционированного доступа к оборудованию в авиации тоже существует, — сообщил эксперт.

Специалистам предстоит разработать новые решения для контроля, диагностики, прогноза техсостояния систем судна. Инновации коснутся кондиционеров, топливных агрегатов, генераторов, электрогидравлических приводов и т. д. В центре проекта — энергоэффективность как для технических, так и для архитектурных решений. Работы продолжатся до конца 2021 года.