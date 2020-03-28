https://static.news.ru/photo/d99e6b32-870e-11e9-a941-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance

Мировая экономика пострадает от пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) намного серьёзнее, чем от кризиса 2008-2009 годов, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. По его мнению, в 2020-м отрицательный рост составит 2,5%.

Он добавил, что в 2020-м экономика России может вырасти на 0,1%, несмотря на вспышку заболевания.

Только за счёт коллизии с нефтяными ценами и сокращением спроса из-за начала пандемии наш рост в лучшем случае будет около 0,1%, — приводит слова Клепача агентство ТАСС.

Финансист отметил, что экономика России «просядет» во II квартале 2020 года.

По данным на 28 марта 2020 года заразились по всему миру свыше 615 тысяч человек. Более 28,5 тысяч умерли, около 135 тысяч выздоровели. В России — 1264 случая заболевания в 62 регионах, число выписанных пациентов выросло до 49.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские власти выделяют для поддержки экономики $2 трлн. Соответствующий закон подписал президент Дональд Трамп. Проект уже получил поддержку в палате представителей Конгресса США. После нескольких дней согласования документ одобрил сенат.