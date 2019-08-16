https://static.news.ru/photo/8ca1b866-c00c-11e9-b3b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

ВТБ вложил около $5 млн в новый катарский банк CQUR Bank. Он начнёт работу в ближайшее время.

Новым для кредитной организации является и весь экономический рынок ближневосточного государства, сообщили в пресс-службе ВТБ. Там выразили уверенность, что он «потенциально очень прибыльный и интересный».

Мы решили заходить на него совместно с другими частными инвесторами, — цитирует представителя банка « ПРАЙМ ».

Несмотря на то что ВТБ приобрёл 19% CQUR Bank, инвестиции оцениваются как «небольшие». В российском банке выразили надежду, что «сотрудничество с Катаром и бизнес в этой стране будут успешно развиваться».

CQUR Bank получил лицензию в июле, его уставный капитал составляет $100 млн.

Ранее, как писал News.ru, ВТБ совместно с банком «Россия» стали совладельцем компании «Морской порт Геленджик».