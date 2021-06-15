В Российском топливном союзе оценили ситуацию с ценами на дизель

https://static.news.ru/photo/ae4c5f68-ce90-11eb-b105-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша назвал напряжённой ценовую ситуацию на рынке дизельного топлива. По его словам, оптовая стоимость дизеля в ближайшее время продолжит повышаться, однако на розничных ценах это не отразится — они сдерживаются в пределах инфляции.

Эксперт также отметил, что ждать дефицита дизельного топлива не стоит, поскольку правительство вводит соответствующие меры.

Дефицита у нас не будет никогда, потому что производство работает нормально, — сказал Аркуша в беседе с NEWS.ru.

При этом он добавил, что применяемых в настоящий момент мер недостаточно. По словам Аркуши, сейчас идёт активное обсуждение новых вариантов регулирования цен, например, ограничение экспорта и корректировка демпфера.

В заключении глава РТС выразил надежду на то, что все необходимые меры по сдерживанию цен на дизельное топливо будут приняты. Поручения по дальнейшей стабилизации цен и наведению порядка уже даны.

Ранее сообщалось, что цены на дизельное топливо выросли до рекордных показателей в России и составили 52,6 тысячи рублей за тонну. Участники рынка предупредили, что повышение цен на дизтопливо неизбежно приведёт к росту стоимости товаров.