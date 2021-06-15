Стоимость дизельного топлива достигла исторического максимума в РФ

https://static.news.ru/photo/d8ee3d04-ce4a-11eb-a5e8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на дизельное топливо выросли до рекордных показателей в России и составили 52,6 тысяч рублей за тонну. Специалисты объясняют это ростом цен в Европе, пишет «Коммерсант».

Биржевые цены на топливо с начала марта на СПбМТСБ выросли на 5%. Это максимум за всю историю торгов. Привлекательность экспорта дизельного топлива повысилась из-за роста котировок в Северо-Западной Европе до максимальных значений.

Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов намерен в связи с этим поднять вопрос о росте цен на дизтопливо на биржевом комитете ФАС 16 июня. Топлива не хватает из-за увеличения его потребления.

Участники рынка предупреждают, что рост цен на дизтопливо неизбежно приведёт к росту стоимости товаров. Компании будут вынуждены повышать тарифы на перевозки, что отразится на всём остальном.

Как сообщалось ранее, цены на бензин могут вырасти из-за дефицита топлива, который появился в летний сезон. Об этом вице-премьера Александра Новака предупредил Российский топливный союз (РТС).