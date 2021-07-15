Российский бизнес увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублей

В 2020 году расходы российского бизнеса по защите окружающей среды возросли на 97,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Отмечается, что российские бизнесмены потратили в пандемийный год 836,5 млрд рублей, что на 13,1% больше по сравнению с аналогичными показателями за 2019-й. Ещё 196 млрд рублей предприниматели вложили в экологические инвестиции.

Наибольшая часть денежных средств пошла на очистку сточных вод — 243,9 млрд рублей, на обращение с отходами — 250,1 млрд рублей, а также на защиту от климатических изменений и сохранение чистоты атмосферного воздуха — 81,9 млрд рублей.

Лидерами среди российских регионов по тратам на экологию стали Москва (61 млрд рублей), Красноярский край (47,4 млрд рублей), чуть меньше потратил бизнес Московской области (47,2 млрд рублей) и Ханты-Мансийского автономного округа (38,1 млрд рублей).

Худшие показатели (объёмы вложений не указаны) продемонстрировали Ингушетия, Еврейская автономная область, Чечня, Калмыкия, Алтай, Дагестан, Тува, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

Ранее глава Института международных финансов (IIF) Тим Адамс предложил бороться за мировую экологию при помощи глобального рынка добровольных углеродных кредитов. Он предложил направлять заплаченные за кредиты денежные средства на программы по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду.

Основной сутью предложения станет принцип, при котором сами покупатели будут спонсировать развитие экологических технологий, снижая негативный эффект от своих выбросов. В то же время противники этой концепции считают, что при подобном раскладе компании потеряют стимул снижать вредное воздействие своего производства на окружающую среду, так как они будут фактически вкладываться в чужие экологические проекты.