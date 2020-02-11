Российские производители начали искать новых партнёров в сфере лёгкой промышленности из-за вспышки коронавируса. Идёт поиск альтернативных источников сырья и партнёров, которые находятся за пределами КНР.
В первую очередь это касается поставок фурнитуры и текстиля. Предполагается, что китайцев могут заменить корейцы, турки, итальянцы и другие,
Партнёров ищут там, где нет эпидемии коронавируса. Но при этом Россия не заинтересована в прекращении сотрудничества с КНР по ряду отраслей. Пока производители ищут возможность заместить китайскую продукцию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что руководство Китайской Народной Республики должно на всех уровнях оказывать поддержку медикам, заботиться о них и помогать врачам решать различные проблемы, считает лидер КНР Си Цзиньпин.
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