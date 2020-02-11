https://static.news.ru/photo/5c561080-4c7a-11ea-8a68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Российские производители начали искать новых партнёров в сфере лёгкой промышленности из-за вспышки коронавируса. Идёт поиск альтернативных источников сырья и партнёров, которые находятся за пределами КНР.

В первую очередь это касается поставок фурнитуры и текстиля. Предполагается, что китайцев могут заменить корейцы, турки, итальянцы и другие, пишут «Известия».

Партнёров ищут там, где нет эпидемии коронавируса. Но при этом Россия не заинтересована в прекращении сотрудничества с КНР по ряду отраслей. Пока производители ищут возможность заместить китайскую продукцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководство Китайской Народной Республики должно на всех уровнях оказывать поддержку медикам, заботиться о них и помогать врачам решать различные проблемы, считает лидер КНР Си Цзиньпин.