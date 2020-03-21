https://static.news.ru/photo/ec589b4c-6c57-11ea-a4bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о начале выпуска российскими производителями многоразовых масок. Он также отметил, что производство одноразовых средств защиты идёт на полную мощность.

Сейчас мы практически в ежедневном режиме запускаем новые мощности по выпуску СИЗ. Были приняты все необходимые решения, и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия, — заявил чиновник.

По его словам, в некоторых регионах маски уже начали поступать в аптеки. Рассылкой товара по регионам будет заниматься «единый интегратор».

Это снизит нагрузку на производителей и заказчиков, которым не придётся искать контрагентов, а мы сможем контролировать процесс отгрузок для конкретных потребителей и сбалансировать его в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации, — добавил Мантуров.

В Минпромторге также напомнили о правилах гигиены. Там заявили о необходимости стирать маски и проглаживать их утюгом после использования.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство промышленности и торговли РФ рекомендовало торговым сетям увеличить запасы продуктов. На сегодняшний день продажи бакалейных товаров в России выросли на 40–60%.