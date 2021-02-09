Российские мебельные фабрики испытывают дефицит древесины

Минпромторг подготовил проект постановления правительства, согласно которому древесно-стружечные плиты (ДСП) могут запретить вывозить из страны при нехватке на российских мебельных предприятиях.
Согласно данным ведомства, объём производства ДСП в 2020 году по сравнению с показателями 2019 года снизился на 1,5%, а экспорт увеличился на 15,8%. Дефицит материала на фабриках сейчас достигает половины потребности.
По мнению министра промышленности и торговли Дмитрия Мантурова, негативный тренд связан с объективными причинами. Так, во время первой волны пандемии были закрыты мебельные магазины, спрос резко сократился, российские заводы уменьшили выпуск ДСП, а в Европе прекратили.
Когда розница возобновила работу, спрос резко вырос и возникла нехватка объёмов не только у нас, но и за границей, поэтому сейчас появилась необходимость иметь механизм, который позволит нам балансировать ситуацию в интересах обеспечения внутреннего рынка, — отметил он.
Мантуров уточнил, что предложенная мера сама по себе ещё не ограничение и не запрет. Однако попадание в реестр продукции, имеющей высокую значимость для экономики страны, предоставляет возможность для реагирования в случае возникновения дисбаланса на рынке,
Как писал NEWS.ru, правительство по поручению президента РФ Владимира Путина представит обновлённую стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. Документ впервые объединит экономическую и природоохранную составляющие.