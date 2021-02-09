Российские мебельные фабрики испытывают дефицит древесины

https://static.news.ru/photo/f04082e0-6abe-11eb-bad6-96000091f725_660.jpg Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Минпромторг подготовил проект постановления правительства, согласно которому древесно-стружечные плиты (ДСП) могут запретить вывозить из страны при нехватке на российских мебельных предприятиях.

Согласно данным ведомства, объём производства ДСП в 2020 году по сравнению с показателями 2019 года снизился на 1,5%, а экспорт увеличился на 15,8%. Дефицит материала на фабриках сейчас достигает половины потребности.

По мнению министра промышленности и торговли Дмитрия Мантурова, негативный тренд связан с объективными причинами. Так, во время первой волны пандемии были закрыты мебельные магазины, спрос резко сократился, российские заводы уменьшили выпуск ДСП, а в Европе прекратили.

Когда розница возобновила работу, спрос резко вырос и возникла нехватка объёмов не только у нас, но и за границей, поэтому сейчас появилась необходимость иметь механизм, который позволит нам балансировать ситуацию в интересах обеспечения внутреннего рынка, — отметил он.

Мантуров уточнил, что предложенная мера сама по себе ещё не ограничение и не запрет. Однако попадание в реестр продукции, имеющей высокую значимость для экономики страны, предоставляет возможность для реагирования в случае возникновения дисбаланса на рынке, передаёт «Парламентская газета».

Как писал NEWS.ru, правительство по поручению президента РФ Владимира Путина представит обновлённую стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. Документ впервые объединит экономическую и природоохранную составляющие.