Банки в ноябре текущего года сократили выдачу новых кредитных карт на 30% — до 0,82 млн.
По словам гендиректора Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александра Викулина, осторожность банков в данном вопросе связана с введением показателя долговой нагрузки (ПДН).
Они стараются кредитовать только тех граждан, чьи ПДН и персональный кредитный рейтинг не вызывает у них вопросов. Однако пока рано утверждать, что сложившаяся в октябре—ноябре ситуация является долгосрочной тенденцией, — отметил он.
Викулин уточнил, что после адаптации к новым правилам ситуация с выдачей кредитов может вернуться к прежним показателям.
В пресс-службе НБКИ также
Чаще всего кредитные карты выдавали банки в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае.
Как писал NEWS.ru, ранее президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал, с какими долгами граждан России чаще всего приходится работать коллекторам.
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