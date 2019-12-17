https://static.news.ru/photo/271d218c-20ac-11ea-8e2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки в ноябре текущего года сократили выдачу новых кредитных карт на 30% — до 0,82 млн.

По словам гендиректора Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александра Викулина, осторожность банков в данном вопросе связана с введением показателя долговой нагрузки (ПДН).

Они стараются кредитовать только тех граждан, чьи ПДН и персональный кредитный рейтинг не вызывает у них вопросов. Однако пока рано утверждать, что сложившаяся в октябре—ноябре ситуация является долгосрочной тенденцией, — отметил он.

Викулин уточнил, что после адаптации к новым правилам ситуация с выдачей кредитов может вернуться к прежним показателям.

В пресс-службе НБКИ также сообщили , что наибольшее снижение фиксируется в Нижегородской, Оренбургской и Кемеровской областях.

Чаще всего кредитные карты выдавали банки в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал, с какими долгами граждан России чаще всего приходится работать коллекторам.