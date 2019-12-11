https://static.news.ru/photo/ceff6212-1c50-11ea-9c05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал, с какими долгами граждан России чаще всего приходится работать коллекторам.

Если говорить о том, каких долгов стало больше в работе у коллекторов, это зеркало того, что происходит. Прежде всего, автокредиты (17%) и кредитные карты (14%), — цитирует Мехтиева НСН.

По его словам, ипотечные кредиты за год сократились с 1,2% до 0,6%, а потребительские — с 82% до 68%.

Как ранее писал NEWS.ru, совокупная задолженность россиян по банковским кредитам с начала года увеличилась на 13%, составив 17,02 триллиона рублей. А за последние 12 месяцев задолженность выросла на 17%.