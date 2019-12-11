Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал, с какими долгами граждан России чаще всего приходится работать коллекторам.
Если говорить о том, каких долгов стало больше в работе у коллекторов, это зеркало того, что происходит. Прежде всего, автокредиты (17%) и кредитные карты (14%), — цитирует Мехтиева НСН.
По его словам, ипотечные кредиты за год сократились с 1,2% до 0,6%, а потребительские — с 82% до 68%.
Как ранее писал NEWS.ru, совокупная задолженность россиян по банковским кредитам с начала года увеличилась на 13%, составив 17,02 триллиона рублей. А за последние 12 месяцев задолженность выросла на 17%.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен