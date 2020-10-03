Российские банки сократили выдачу кредитов заёмщикам с «серыми» доходами

https://static.news.ru/photo/6225040e-05c9-11eb-9edc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские кредитные организации в период пандемии стали чаще отказывать заёмщикам, которые не могут официально подтвердить уровень своих доходов, сообщила директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Несмотря на то, что Центробанк поощряет выдачу кредитов только «белым» заёмщикам, выдавать ссуды клиентам без подтверждающих доходы документов не запрещено. Так, у российских банков из топ-10 кредиты без справок от доходов составляют до 50%, а у небольших финансовых организаций — до 90% портфелей, пишут «Известия».

Кто-то смотрит траты заёмщика, оценивая таким образом уровень дохода. Есть сравнительный подход: какая профессия, стаж, пол, возраст, сколько работает на одном месте. Многие банки уже имеют ориентиры, сколько человек, проживающий в этом регионе и трудящийся на этой работе, может получать, — пояснила Данилова.

На данный момент банки стараются не наращивать активы с повышенными рисками или выдают заёмщикам с «серыми» доходами ссуды под повышенный процент, добавил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

Аналитик БКС Егор Дахтлер отметил, что с тенденцией к ужесточению требований к заёмщикам в будущем клиентам, получающим серые зарплаты, будет всё сложнее оформить кредит. При этом директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точёный подчеркнул, что в условиях стабильной экономической ситуации клиенты с неподтверждёнными доходами демонстрируют адекватную финансовую дисциплину, но в условиях кризиса они больше рискуют потерять доход, так как работодателям проще сократить им официальную часть зарплаты.

Опрошенные изданием аналитики полагают, что ужесточение требований к заёмщикам в кризис — временная мера, так как в противном случае они могут уйти к «серым» кредиторам.

Как писал NEWS.ru ранее, Минэкономразвития проведёт с Центробанком консультацию, на которой будет рассмотрен вопрос об обязательном условии для банков пояснять клиентам причину отказа в получении кредита, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с предпринимателями Камчатского края.