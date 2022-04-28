Российские банки попросили отложить ввод новых банкнот из-за санкций

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Российские банки просят Банк России отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования. Как говорится в обращении Ассоциации банков России, которое есть в распоряжении РИА Новости, из-за санкций ряд зарубежных поставщиков оборудования прекратили предоставлять услуги на территории России.

Так, кассовая техника, которая используется для обработки банкнот, является полностью импортной, более 50% используемых банками счётно-сортировальных машин произведено в Германии и Японии, поставщики которых также ушли из страны, а доля зарубежного оборудования для банкоматов составляет 60%. С уходом поставщиков стали невозможными любые обновления программного обеспечения в банкоматах, а также обновления кассовой техники и терминалов.

Кредитные организации просят Банк России отложить ввод новых банкнот, вернувшись к этому вопросу после стабилизации ситуации в стране и налаживания каналов поставки и технической поддержки оборудования, — говорится в материалах.

Ранее глава Гознака Аркадий Трачук заявил, что внедрение новых рублёвых купюр не вызовет трудностей у банков и бизнеса, и рассказал, как будет проходить процесс ввода в обращение новых банкнот. Сначала ЦБ официально объявит об этом, после экземпляры купюр передадут организациям для настройки банкоматов, торговых аппаратов и другого оборудования. Банкноты поступят в обращение лишь спустя несколько месяцев после того, когда всю технику адаптируют.