Российские банки не собираются вводить комиссии за переводы через банкомат

https://static.news.ru/photo/0185006a-b4a5-11ea-a0ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские банки не собираются вводить новые комиссии за внутренние денежные переводы для физических лиц. Это показал опрос кредитных организаций, проведённый на фоне решения Сбербанка брать процент со всех переводов, совершаемых через банкомат.

Опрос проводило РИА Новости. В нём участвовали представители МКБ, ВТБ, «Открытия», Райффайзенбанка, банка «Русский Стандарт», банка «ДОМ.РФ», Тинькофф Банка и «Возрождения». В последнем отметили, что введение комиссии за переводы через банкомат, по мнению банка, нецелесообразно, поскольку клиенты, как правило, делают переводы через банкоматы в случаях, когда у них нет возможности использовать мобильный банк, например, в отсутствие смартфона.

С 14 июня в России был отменён «банковский роуминг» и вступил в силу запрет на взимание комиссий за межрегиональные переводы внутри одного банка. На фоне этого последовало сообщение от Сбербанка о введении новой комиссии за переводы. Некоторые аналитики предполагали, что этому примеру последуют и другие кредитные организации.

Действия Сбербанка в ЦБ сочли необоснованными, писал NEWS.ru. Регулятор обратится в Госдуму с просьбой наделить Банк России полномочиями устанавливать предельный размер комиссии за переводы внутри кредитных организаций. Если меры одобрят, то они в первую очередь ударят по Сбербанку.