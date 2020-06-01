Российская нефть рекордно обогнала Brent в цене

https://static.news.ru/photo/85a352c0-a442-11ea-bfbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разница в цене барреля российской нефти Urals по отношению к североморской марке Brent оказалась рекордно высокой 1 июня. Покупатели в Южной Евпропе платили за Urals на $2,8 больше.

Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер, — передаёт РИА Новости.

Рекорд зафиксировало международное ценовое агентство Argus, наблюдающее за нефтяным рынком с 1990 года.

Как писал NEWS.ru, российский и американский президенты 1 июня провели телефонный разговор, обсудив среди прочего ситуацию на рынке нефти. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что «договоренности, достигнутая при активной поддержке президентов России и США, ведут к постепенному восстановлению спроса и стабилизации цен».