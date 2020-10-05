России предрекли серьёзный ипотечный кризис

https://static.news.ru/photo/ef480a92-0700-11eb-a57a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сложная экономическая ситуация в России в сочетании с растущими объёмами кредитования приведёт страну к серьёзному кризису в сфере ипотеки. Такое мнение высказал доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Сергей Хестанов.

Эксперт отметил, что ипотечного кризиса в РФ до сих пор не бывало, но «всегда что-то бывает в первый раз». Хестанов подчеркнул, что на возникновение критической ситуации повлияют падение реальных доходов россиян и доступность ипотечных кредитов.

Сегодня возможность взять ипотеку появляется у тех, кто имеет минимальное количество сбережений, а иной раз — и это происходит всё чаще — люди берут кредит на первоначальный взнос. Банкиры не очень любят говорить о том, что в структуре ипотечных займов львиную долю занимают кредиты с минимальным первоначальным взносом, но это так. Именно эти заёмщики станут проблемными при малейшем экономическом шторме, — указал Хестанов в беседе с «Ведомостями».

Доцент предсказал, что Россия уже через два года столкнётся с неприятными последствиями растущих объёмов выдачи ипотечных кредитов. Хестанов также напомнил, что страна входит во вторую волну коронакризиса и кто-то из граждан точно столкнётся с проблемами падения зарплат и сокращений. Это неизбежно приведёт к массовым сложностям с выплатой ипотеки.

Ранее банкиры описали образ идеального ипотечного заёмщика. Как передавал NEWS.ru, представители кредитных организаций считают таковым семейного человека в возрасте 30–40 лет, который может сразу внести пятую часть стоимости квартиры.