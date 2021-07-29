Росрыболовство подало иск к «Норникелю» на 58,7 млрд рублей

Росрыболовство подало иск к структуре «Норникеля» на 58,7 миллиарда рублей о взыскании ущерба водным биоресурсам в результате аварии в Норильске, произошедшей в прошлом году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Иск к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) подан в Арбитражный суд Красноярского края и включает прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 миллиарда рублей, а также затраты на восстановление водных биоресурсов на сумму более 55 миллиардов рублей. В пресс-службе компании заявили, что пока не получали иска, сообщает ТАСС.

Между тем после появления информации о подаче иска стоимость акций «Норникеля» на Московской бирже ускорила падение до 3,13% и снижалась до 24 тыс. 886 рублей за бумагу по состоянию на 17:08 мск. К 17:22 мск акции замедлили падение и торговались на уровне 25 тыс. 224 рублей за бумагу (-1,81%).

Ранее Норильско-Таймырская энергетическая компания сообщила, что полностью выплатила штраф за разлив топлива в Норильске. Деньги для выплаты штрафа организации предоставила материнская компания. 145,4 млрд рублей были выплачены федеральному бюджету, ещё 648 млн рублей — в доход города Норильск.

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тыс. тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей. С этой оценкой не согласились в «Норникеле». Представители компании заявляли, что потратили на ликвидацию разлива топлива около 8 млрд рублей.

После аварии глава компании Владимир Потанин заявил, что «Норникель» в ближайшие годы потратит более 350 млрд рублей на вопросы экологии и промышленной безопасности, а также на устранение последствий аварии.