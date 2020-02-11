https://static.news.ru/photo/ceb74fa0-4cc4-11ea-b3bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Россия продолжит поставлять нефть Польше Чехии и Германии по трубопроводу «Дружба». О продлении соответствующих контрактов глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал президенту Владимиру Путину.

Он отметил, что компания нарастила долю владения в Баварии на заводе Bayernoil. По словам Сечина, в общей сложности в Германию с 2016 года поставлено 83 млн тонн нефти, что составляет четвёртую часть её импорта сырья в целом, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам Сечина, «Роснефть» обеспечит самый высокий уровень выплаты дивидендов за 2019 год. Их совокупный объём должен составить около 283 млрд рублей.