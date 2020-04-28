«Роснефть» определит свою позицию по сокращению добычи нефти 30 апреля

https://static.news.ru/photo/ee4688ee-8974-11ea-a21a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/Global Look Press

Компания «Роснефть» рассмотрит вопрос по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ 30 апреля.

Совет директоров «Роснефти» определится с позицией по вопросу сокращения добычи нефти в мае – июле 2020 года на заседании 30 апреля, говорится в сообщении компании.

NEWS.ru писал, что британская компания BP сократит добычу нефти на своих проектах в странах — участницах ОПЕК+, в том числе в России, во II квартале.

В Кремле считают сделку ОПЕК+ общей победой для всех стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что нужно дождаться 1 мая, когда сделка начнёт действовать, чтобы оценить её итоги.

Ранее в министерстве энергетики заявили, что цена нефти в текущем году будет находиться на уровне $30 за баррель. В министерстве полагают, что кризис не окажет большого влияния на производственные показатели энергетической стратегии России, которая рассчитана до 2035 года.