Росатом надеется на интерес международных партнёров к уникальному реактору

https://static.news.ru/photo/f14b396a-b09b-11ea-baf8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Лихачёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная корпорация «Росатом» завершила работу над техпроектом и площадкой для сборки уникального атомного многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР) в Ульяновской области.

Глава Росатома Алексей Лихачёв сообщил об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передаёт ТАСС. Он отметил, что документы по проекту МБИР были сданы досрочно.

Очень надеюсь, что для наших партнёров во Франции, Китае, Чехии это станет притягательным совместным проектом, инновационным, для подготовки реакторов будущих поколений, — заявил Лихачёв.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Росавтом и Минэнерго США договорились о контроле и учёте ядерных материалов, которые перерабатывают на территории России по контрактам с третьими странами. Документ касается ядерных материалов, которые поступают в Россию на переработку и затем передаются другим государствам по контракту для дальнейшего использования.