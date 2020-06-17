Росатом надеется на интерес международных партнёров к уникальному реактору

Государственная корпорация «Росатом» завершила работу над техпроектом и площадкой для сборки уникального атомного многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР) в Ульяновской области.
Глава Росатома Алексей Лихачёв сообщил об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным,
Очень надеюсь, что для наших партнёров во Франции, Китае, Чехии это станет притягательным совместным проектом, инновационным, для подготовки реакторов будущих поколений, — заявил Лихачёв.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Росавтом и Минэнерго США договорились о контроле и учёте ядерных материалов, которые перерабатывают на территории России по контрактам с третьими странами. Документ касается ядерных материалов, которые поступают в Россию на переработку и затем передаются другим государствам по контракту для дальнейшего использования.
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