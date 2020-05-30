Рогозин согласен с тем, что России надо слезать с «нефтяной иглы»

https://static.news.ru/photo/30962cbc-a267-11ea-8740-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин согласился со словами вице-премьера РФ Юрия Борисова о том, что России пора слезать с «нефтяной иглы».
Борисов прав. <...>Надо инвестировать в спрос на продукцию национальной промышленности; обеспечить высокотехнологичную индустрию «длинными деньгами», включая дешёвые кредиты и бюджетные средства; мерами активной экспортной поддержки; помочь открыть для неё внешние рынки, — написал Рогозин в Twitter.
По словам главы Роскосмоса, создать рабочие места и обеспечить стабильность экономики может только национальная промышленность.
Как ранее писал NEWS.ru, Борисов заявил, что Россия должна отказаться от «нефтяной иглы». Только после этого можно будет изменить структуру экономики, переориентировав её на развитие высокотехнологичного производства.