Рогозин согласен с тем, что России надо слезать с «нефтяной иглы»

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Объём выданных микрофинансовыми организациями (МФО) кредитов достиг исторического минимума в апреле 2020 года, сократившись более чем на 48%, до 11,4 млрд рублей.

Такое резкое и существенное снижение объёма выдачи связано как со снижением потребительской активности во время действия связанных с пандемией ограничений, так и с ужесточением кредитной политики, сообщили в бюро кредитных...