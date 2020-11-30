Торговые сети назвали товары, спрос на которые вырастет к Новому году

https://static.news.ru/photo/ef2863fe-3360-11eb-bc65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Крупные торговые сети намерены нарастить ассортимент продукции к Новому году из-за соблюдения россиянами ограничений по коронавирусу. Большинство будут в новогодние праздники сидеть дома, многие не смогут уехать за границу из-за закрытия международных направлений.

Предложение чая планируется увеличить на 37% по сравнению с прошлым годом, кофе — вдвое. Линейка вин будет расширена на 58%, сезонных непродовольственных товаров станет больше на 56%, пишут «Известия».

Руководство крупные торговых сетей уверяет, что спрос на товары будет повышенным, поэтому они ожидают хороших продаж не только на Новый год, но и после него.

Плюсом к этому вырастет спрос на продукты средней и высокой ценовой категории, потому что россияне попытаются так компенсировать неудавшийся отпуск. Ожидается повышенный спрос на пиротехнику и праздничные товары, продукцию для дома. На четверть расширен ассортимент гирлянд, новогодних фигур, ожидается повышенный спрос на элементы декора, утварь, товары для сервировки стола.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне вновь стали тратить деньги по тому же принципу, который наблюдался весной, когда страна из-за пандемии коронавируса ушла на самоизоляцию. В первую очередь на еду и лекарства, расходы граждан на товары первой необходимости увеличились.