Риелторы предупредили о массовом отказе россиян от новостроек

https://static.news.ru/photo/fe76b83e-a42f-11eb-a90f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чрезмерный рост цен на жилье в российских новостройках может привести к тому, что потенциальные покупатели новых квартир уйдут на вторичный рынок. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на материалы инвестиционно-риелторской компании «Альфа-Групп».

Если стоимость новых метров продолжит дорожать, то это может просто задавить первичный рынок, так как люди откажутся от таких объектов в пользу вторичной недвижимости, — считают риелторы.

Эксперты также полагают, что граждане боятся вкладывать деньги в новостройки уже не из страха превратиться в обманутых дольщиков, а из-за сомнений в своих финансовых возможностях по оплате ипотечных кредитов.

Господдержкой уже никого не обманешь, люди умеют считать. Сейчас размер ежемесячного взноса по льготному кредиту на новостройку сравним с обычной ипотекой на «вторичку», — подчеркнули эксперты.

Средняя цена на жилплощадь на первичном рынке недвижимости в России росла умеренными темпами, в ближайшее время, по данным аналитиков рынка, не исключено заметное повышение цен. В настоящее время средняя цена за квадратный метр в новостройке в 16 наиболее крупных городах страны равняется 95,12 тысячи рублей. В течение месяца показатель вырос на 1,4%, в течение года — на 22,8%.

Эксперты прогнозируют, что застройщики в ближайшее время запустят очередную волну ажиотажного спроса, спекулируя на возможной отмене программы льготной ипотеки в некоторых регионах. Если этого не произойдёт, россиянам стоит ожидать очередного заметного повышения цен на квадратные метры.