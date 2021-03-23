РФПИ сообщил, что вложился в Telegram

https://static.news.ru/photo/8385e2c6-8bed-11eb-bfa1-96000091f725_660.jpg Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский фонд прямых инвестиций инвестировал в мессенджер Telegram, рассказал представитель организации.

Вложение было сделано совместно с компанией Mubadala Investment Company, которая принадлежит государству Арабские Эмираты.

Фонд участвовал в инвестиции в Telegram совместно с Mubadala Investment Company, — сказал представитель фонда журналистам РИА Новости.

РФПИ был создан правительством России в 2011 году.

Накануне основатель Telegram Павел Дуров объявил, что сервис привлёк больше $1 млрд. Для этого руководство продало облигации компании крупнейшим инвесторам мира. По его словам, получение денег позволит продолжить глобальный рост сервиса, сохраняя независимость и ценности. Кроме того, они будут «подписывать» анонсированную ранее стратегию монетизации мессенджера.

Ранее NEWS.ru писал, что Дуров отреагировал на решение суда Нью-Йорка в отношении Telegram. По его словам, компании удалось достигнуть соглашения с американским регулятором. Дуров также подчеркнул, что Telegram выплатит все необходимые компенсации. «К сожалению, мы не смогли запустить платформу TON к установленной нами дате из-за предварительного судебного запрета, и нам пришлось вернуть оставшиеся средства покупателям в соответствии с нашими договорными соглашениями. Мы признаём и не отрицаем нашу ответственность за случившееся», — сказал он.