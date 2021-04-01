РФПИ договорился о производстве в Китае более 100 млн доз «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/eafc4fde-9300-11eb-a966-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Китае будет произведено более 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V». К соглашению пришли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания TopRidge Pharma.

РФПИ и TopRidge Pharma (подразделение китайской компании Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding. — NEWS.ru) объявляют о соглашении по производству в Китае более 100 млн доз в год вакцины против коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении фонда.

Китайская компания сможет продавать вакцины в материковой части Китая, в Гонконге, Тайване и Макао. Этот объём вакцины позволит обеспечить прививками более 50 млн человек. Планируется, что российский фонд и китайская компания продолжат своё сотрудничество по продвижению вакцины.

Ранее в Белоруссии начали промышленный выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции на предприятии «Белмедпрепараты». В месяц будет производиться около 500 тысяч доз. Население получит первую партию вакцины в начале апреля.

РФПИ также заключил соглашение о производстве «Спутника V» в Индии. Запланированный объём — до 200 млн доз препарата в год. Передача технологий будет завершена во втором квартале 2021 года, после чего развернётся полномасштабное коммерческое производство.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2020 года РФПИ и корейская компания GL Rapha договорились о производстве 150 млн доз вакцины. Произведённый препарат будет направлен в фармацевтическую компанию Yas Pharmaceuticals в ОАЭ для распространения на территории стран Ближнего Востока.