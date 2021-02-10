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Экономика

Резкий рост цен на новостройки ожидается в России к лету

06:34, 11 февраля 2021 18
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Цены на новостройки могут вырасти к лету на 7% из-за подорожания стройматериалов. На данный момент продолжается поступательный рост цен, до середины года он будет находиться в пределах 5–7%.

Но такая ситуация сохранится, если не произойдут какие-то события, стимулирующие ажиотажный спрос на жильё. По итогам января цены на новостройки уже увеличились на 3%, пишут «Известия». Причина — резкое подорожание стройматериалов.

Только за минувший год стройматериалы выросли в цене не 15–19%. И поэтому стоимость первичной недвижимости к концу года может увеличиться на 15%. Также из-за дефицита рабочих увеличиваются сроки реализации новостроек. Дорожает обслуживание строительства, включая плату за тепло и электричество.

Ранее NEWS.ru сообщал, что средние цены на новостройки в 16 крупнейших городах России в январе увеличились на 0,3% относительно декабря, до 88,6 тысячи рублей за квадратный метр. Аналитики уверены, что снижения стоимости первичной недвижимости ждать не стоит до насыщения рынка предложением.

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