Россиян предупредили о росте цен при запрете на торговлю в выходные

https://static.news.ru/photo/b9046276-c9da-11eb-809c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В предложении Совфеда запретить торговым сетям работать по ночам и в выходные дни ретейлеры увидели угрозу роста цен. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвал не создавать дополнительных препятствий крупному бизнесу.

Разумности в таком предложении достаточно мало. Забота о малом бизнесе, конечно, похвальна, но с учётом того, что достаточно населённых пунктов, где представлены крупные торговые сети, те же магазины у дома, а других форматов не представлено, то что будут делать потребители? Получается, в выходные они не смогут посетить магазин, — заявил Карпов.

Он отметил, что пострадает любая торговая организация, если ей запретят торговать два дня из семи. По его мнению, издержки у компаний вырастут и их будут компенсировать за счёт повышения цен.

Ранее глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил для поддержки предприятий малого бизнеса запретить работать крупным торговым сетям по ночам и в выходные дни. Он считает, что нужно перенаправлять потоки покупателей на различные ярмарки и в нестационарные торговые точки. Сенатор направил свою инициативу помощнику президента Максиму Орешкину, подчеркнув, что доля ярмарочной торговли значительно снизилась в структуре оборота розницы. Если в 2015 году её оборот составлял 2,2 трлн рублей, то за пять лет он снизился до 1,6 трлн рублей.