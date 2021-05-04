Среднему классу в России предрекли обеднение

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в интервью телеканалу РБК рассказал, что средний класс в России может обеднеть.
По его словам, власти поддерживали производство, оставив без помощи представителей среднего класса. Кузьминов считает, что это является «дефектом нашей политики». С этой точки зрения, подчеркнул он, переход представителей среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен».
Ректор ВШЭ
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Центробанку и правительству следовало бы задуматься о том, что необходимо разговаривать с людьми и слышать их. Такие выводы политик сделал после поездки в Саратов, где пообщался с пенсионеркой. Пожилая женщина пожаловалась на бедность, на что Володин заявил, что это те обязательства, которые должна выполнять власть.