Среднему классу в России предрекли обеднение

https://static.news.ru/photo/dc15e12c-acd9-11eb-972e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в интервью телеканалу РБК рассказал, что средний класс в России может обеднеть.

По его словам, власти поддерживали производство, оставив без помощи представителей среднего класса. Кузьминов считает, что это является «дефектом нашей политики». С этой точки зрения, подчеркнул он, переход представителей среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен».

Ректор ВШЭ уточнил , что снижение доходов среднего класса может привести и к тому, что стране не удастся добиться серьёзного увеличения темпов экономического роста, и этот показатель останется «в пределах двух процентов». Он добавил, что выпасть в бедность может существенная доля граждан.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Центробанку и правительству следовало бы задуматься о том, что необходимо разговаривать с людьми и слышать их. Такие выводы политик сделал после поездки в Саратов, где пообщался с пенсионеркой. Пожилая женщина пожаловалась на бедность, на что Володин заявил, что это те обязательства, которые должна выполнять власть.