Володин призвал правительство задуматься о «наказах» россиян

https://static.news.ru/photo/eb49ed74-aaa3-11eb-9667-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: АГН

Центробанку и правительству следовало бы задуматься о том, что необходимо разговаривать с людьми и слышать их. Об этом написал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Такие выводы политик сделал после поездки в Саратов, где пообщался с пенсионеркой. Пожилая женщина пожаловалась на бедность, на что Володин заявил, что это те обязательства, которые должна выполнять власть.

Все говорят о необходимости разговаривать с людьми, слушать и слышать их, но правильно было бы услышать и тот диалог, который идёт с избирателями у депутатов в ходе встреч в регионах, — заявил Володин.

Он обратился к коллегам из правительства, Центрального банка и посоветовал им задуматься о «наказе» людей, когда они услышат его в новостях федерального уровня.

Политик отметил, что в этом заключается суть работы депутатов и представительной демократии.

Ранее сообщалось о предложении лидера ЛДПР Владимира Жириновского по борьбе с бедностью. Москва должна перестать прощать долги другим странам, чтобы победить бедность в России, заключил политик.