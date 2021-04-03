Жириновский рассказал, как победить бедность в России

https://static.news.ru/photo/ba072df4-957b-11eb-9a57-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва должна перестать прощать долги другим странам, чтобы победить бедность в России. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По мнению политика, из-за того что государство прощает долги другим странам, россияне вынуждены жить на 12–13 тысяч рублей в месяц, то есть 100–300 рублей в день.

Никому, никогда, ни под каким предлогом никакой помощи не оказывать. Вы мне сейчас скажете: а как же там землетрясение, наводнение, там война, — цитирует Жириновского URA.RU.

По данным Всемирного банка, на конец 2019 года развивающиеся страны были должны России почти $ 22,9 млрд. Кроме стран Азии и Африки, большая часть долгов приходится на Белоруссию.

Как писал NEWS.ru, на первом месте среди должников — Белоруссия, которая набрала кредитов у Москвы на $8,1 млрд. Ещё миллиард должны Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен. Последняя страна не возвращает долг уже больше 30 лет, он был взят ещё в 1990-е.

Отмечается, что российский Минфин эту информацию скрывает: ежегодно данные по кредитам другим странам публикуются в засекреченных приложениях к федеральному бюджету.