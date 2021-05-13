Регионам разрешили брать бюджетные кредиты без погашения долгов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российские регионы в этом году смогут получить новые бюджетные кредиты без погашения предоставленных в прошлом году займов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Как уточняется, документ
Погасить же взятые в период пандемии коронавируса займы регионы смогут до 2029 года включительно.
Президент России Владимир Путин 17-й раз выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Главной темой стали внутренние вопросы: здравоохранение, социальная политика и экономика. Президент также затронул тему безопасности и внешней политики.
Как сообщалось, спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил расходы бюджета на реализацию послания Путина. По его словам, потребуется около 400 млрд рублей.