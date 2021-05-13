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Экономика

Регионам разрешили брать бюджетные кредиты без погашения долгов

12:42, 14 мая 2021

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российские регионы в этом году смогут получить новые бюджетные кредиты без погашения предоставленных в прошлом году займов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как уточняется, документ касается краткосрочных бюджетных кредитов, которые выдаются на срок до 240 дней. Соответствующие изменения вскоре внесут в бюджетное законодательство. 

Погасить же взятые в период пандемии коронавируса займы регионы смогут до 2029 года включительно.

Президент России Владимир Путин 17-й раз выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Главной темой стали внутренние вопросы: здравоохранение, социальная политика и экономика. Президент также затронул тему безопасности и внешней политики.

Как сообщалось, спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил расходы бюджета на реализацию послания Путина. По его словам, потребуется около 400 млрд рублей.

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