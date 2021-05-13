Регионам разрешили брать бюджетные кредиты без погашения долгов

За год средневзвешенная цена квадратного метра жилья в Москве и Подмосковье существенно выросла, во многом это связанно с окончанием периода льготной ипотеки. Об этом говорится в исследовании департамента аналитики сервиса «Синица».

Так, динамика роста в границах старой Москвы составила 37,7%, Новой Москвы — 30,2%, а «квадрат» в Подмосковье стал дороже на 26,8%. Показатели средних цен по итогам апреля достигли 307,7 тысячи...