https://static.news.ru/photo/ae05bc04-3e70-11ea-93d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Постановление правительства РФ о правилах ведения реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право водопользования вступило в силу 24 января.

В чёрный список попадут победители аукциона на право заключения водопользования, уклонившиеся от его заключения, и компании, которым запрещали пользоваться водными объектами из-за нецелевого использования последних, пишет «Парламентская газета».

За нарушения при внесении информации в данный реестр также предусмотрена ответственность: несвоевременная подача данных или их недостоверность карается штрафом в размере до 15 тысяч рублей, за невнесение данных или подачу заведомо ложной информации будет взыскиваться до 40 тысяч рублей.

Как сообщал NEWS.ru ранее, группа членов Совфеда и депутатов Госдумы предложила внести поправки в КоАП, касающиеся штрафов за нарушение агрегаторами такси правил работы. Согласно документу, внесённому в думскую электронную базу, за нарушение порядка обработки данных о заказе легкового такси предлагается штрафовать граждан на одну–три тысячи рублей, должностных лиц — на три–пять тысяч рублей, а юридические лица — на пять–десять тысяч рублей.