Реальный эффективный курс рубля уменьшился на 0,3% в январе

https://static.news.ru/photo/948d1222-6b97-11eb-b0a2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реальный эффективный курс рубля (к валютам ключевых российских торговых партнёров с учётом инфляции) в январе потерял 0,3% по отношению к показателю за декабрь.

Согласно данным ЦБ, реальный эффективный курс рубля к доллару в январе остался прежним, однако курс российской валюты к евро снизился на 0,1% к декабрю.

Как писал NEWS.ru, в заключении миссии Международного валютного фонда (МВФ) после консультаций с властями РФ говорится, что Центральному банку России в 2021 году лучше понизить ставку ещё на 0,5 п. п. Сейчас показатель установлен на уровне 4,25%. В январе 2021-го инфляция превысила в РФ 5% впервые с первой половины 2019-го. Тогда рост стоимости товаров ускорился на фоне роста НДС с 18 до 20%.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко заявил, что вероятные санкции со стороны США в феврале будут давить на рубль, поэтому его стоимость по отношению к доллару может варьироваться от 73 до 78 рублей, а к евро от 88 до 94 рублей.