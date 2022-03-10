РБК: в России начал дешеветь бензин

Бензин начала дешеветь в регионах России, особенно это наблюдается на заправках, принадлежащих независимым сетям. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщения пользователей в соцсетях.

Снижение наблюдается в Нижегородской, Иркутской областях, Сыктывкаре, Салехарде и Приморском крае. Причиной стало снижение оптовых цен на бензин.

Наблюдается снижение цен на заправках, особенно тех, которые принадлежат независимым сетям, покупающим бензин на бирже — через трейдеров или напрямую. В частности, с 1 по 5 марта цены на топливо снизили в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае, — сообщает издание.

Падение цен на бензин началось на Санкт-Петербургской сырьевой бирже ещё на прошлой неделе. Цена бензина АИ-92 с 28 февраля по 5 марта упала на 11,6%, АИ-95 — на 9,6%, дизтопливо подешевело в среднем на 12%. На этой неделе продолжилось падение оптовых цен на топливо.

По словам президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, бензин дешевеет на независимых АЗС, у которых он и стоил значительно дороже, чем у крупных компаний. Такая тенденция сейчас наблюдается во многих регионах России от Приморья до центральных округов.

Снижение цен на бензин также связано с тем, что крупные нефтяные компании увеличили поставки топлива на биржу. Они нарастили его производство и сократили экспорт. Дизельное топливо и бензин начали поставлять на российский рынок белорусские производители, которые раньше отправляли топливо на рынки Украины и Прибалтики.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что на фоне снижения оптовых цен на топливо Федеральная антимонопольная служба видит предпосылки для снижения и розничных. биржевые цены на горючее в России начали резко падать ещё 28 февраля.