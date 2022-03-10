В России могут упасть цены на бензин

После падения оптовых цен на топливо в России, Федеральная антимонопольная служба видит предпосылки для снижения и розничных, отметил глава ведомства Максим Шаскольский, выступая в Госдуме. Как сообщает ПРАЙМ, биржевые цены на горючее в России начали резко падать еще 28 февраля. Спустя неделю, 5 марта зарегистрировано снижение стоимости Аи-92 на 11,6%, а Аи-95 на 9,6%. Дизельное топливо за этот период подешевело на 12%.

"В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен", — сообщил глава ФАС в своем выступлении.

По его словам, ФАС контролирует положение дел на топливном рынке в стране. Кроме того Шаскольский подчеркнул, что сейчас в России достаточно бензина и дизельного топлива. По данным ЦДУ ТЭК на 7 марта, запасы бензина составляют более 1,9 миллиона тонн, а дизельного топлива — 3,3 миллиона. Нефтебазы и НПЗ продолжают хранить остатки топлива на случай непредвиденных сложностей — например, на время ремонта нефтеперерабатывающих заводов или перед посевным периодом.

Тем временем цены на бензин на заправках в Соединённых Штатах достигли исторического максимума. Отмечается, что стоимость топлива преодолела отметку в $4,17 за галлон (3,785 литра). Предыдущий рекорд в $4,11 за галлон был зафиксирован в 2008 году.