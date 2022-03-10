В России могут упасть цены на бензин

После падения оптовых цен на топливо в России, Федеральная антимонопольная служба видит предпосылки для снижения и розничных, отметил глава ведомства Максим Шаскольский, выступая в Госдуме. Как
"В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен", — сообщил глава ФАС в своем выступлении.
По его словам, ФАС контролирует положение дел на топливном рынке в стране. Кроме того Шаскольский подчеркнул, что сейчас в России достаточно бензина и дизельного топлива. По данным ЦДУ ТЭК на 7 марта, запасы бензина составляют более 1,9 миллиона тонн, а дизельного топлива — 3,3 миллиона. Нефтебазы и НПЗ продолжают
Тем временем цены на бензин на заправках в Соединённых Штатах достигли исторического максимума. Отмечается, что стоимость топлива преодолела отметку в $4,17 за галлон (3,785 литра). Предыдущий рекорд в $4,11 за галлон был зафиксирован в 2008 году.