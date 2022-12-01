РБК: в России на треть уменьшилось число подсобных хозяйств

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Росстат представил данные, согласно которым количество личных подсобных хозяйств в стране уменьшилось за пять лет почти на треть. Также упали посевы картофеля, сообщает РБК.

Однако тенденцией стало укрупнение подсобных хозяйств, вследствие чего площадь среднего участка выросла на 20%. Выросла и эффективность использования земли аграриями.

В 2021 году по сравнению с 2016 годом число сельскохозяйственных организаций сократилось на 13,6%, с 36 тысяч до 31,1 тысячи. Количество крестьянских (фермерских) хозяйство сократилось на треть, со 174,8 тысячи до 118,3 тысячи. Количество подсобных и индивидуальных хозяйств граждан упало почти на 31%, с 23,5 млн до 16,2 млн.

Одновременно одной из основных тенденций стало укрупнение хозяйств, средний размер фермерского хозяйства увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом. Общая площадь сельскохозяйственных угодий на одно крестьянско-фермерское хозяйство выросла с 226,5 до 351,6 га. В личных подсобных хозяйствах площадь увеличилась на 20%, с 0,5 га до 0,6 га.

У аграриев растет эффективность использования сельхозугодий, в то время как у подсобных хозяйств она падает. Сельхозорганизации в 2021 году фактически использовали 90,7% против 88,9% земли в 2016 году, крестьянско-фермерские хозяйства — 94,3% против 91,7%.

Сельхозорганизации и фермерские хозяйства предпочитают выращивать зерновые, кормовые и технические культуры. Главными производителями картофеля остаются личные подсобные хозяйства, в 2021 году на их долю пришлось 66% от общей посевной площади картофеля основных производителей. При этом производство картофеля сократилось с 40% площадей, которые россияне засеивали под его урожай, до 31% в 2021 году.

Ранее сообщалось, что россияне почти втрое увеличили закупки семян для своих огородов. C марта по июнь они приобрели в 2,7 раза (на 171%) больше упаковок семян, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом пользовались семена помидоров, огурцов, микрозелени, а также мицелий для выращивания вешенок.