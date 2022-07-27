Россияне почти втрое увеличили закупки семян для своих огородов

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

C марта по июнь россияне приобрели в 2,7 раза (на 171%) больше упаковок семян, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом пользовались семена помидоров, огурцов, микрозелени, а также мицелий для выращивания вешенок. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе Wildberries.

В том числе выросли продажи семян именно российских производителей — на 160%. Заказы товаров для садоводства этой весной также увеличились втрое по сравнению с весной прошлого года.

Напомним: 13 июля стало известно, что вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ряду ведомств продумать продажу в сетях продукции подсобных хозяйств. Такое право хотят предоставить самозанятым собственникам дач и жителям деревень.

О том, как и почему граждане все больше экономят на продуктах, а также насколько изменился ассортимент супермаркетов — эксклюзив NEWS.ru.