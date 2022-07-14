РБК: «поворотный пункт» в развитии санкционного кризиса в России не пройден РБК: эксперты указали на три фактора, которые определят «поворотный пункт» кризиса в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Поворотный пункт» в развитии санкционного кризиса в России еще впереди, говорится в аналитической записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Эксперты считают, что главные риски, вероятнее всего, реализуются в третьем-четвертом квартале 2022 года, сообщает РБК.

В ЦМАКП отметили, что параметры состояния экономики в России будут меняться под влиянием нескольких факторов. В частности, импорта инфляции, сложностей во внешней торговле и сокращений персонала.

Также подчеркивается, что некоторые показатели уже стали ухудшаться. Правда, темпы не так высоки, как ожидалось, пояснил директор ИНП РАН Александр Широв. По его мнению, самое сильное сжатие экономики возможно в последнем квартале 2022 года.

Ранее стало известно, что правительство России намерено разработать новую социально-экономическую программу, которая станет моделью развития страны в условиях сложившейся геополитической реальности.

Одной из целей программы станет достижение суверенитета в различных сферах. По замыслу авторов инициативы, в рамках стратегии предстоит, в том числе, резюмировать ограничения, риски и возможности, появившиеся в результате санкций.