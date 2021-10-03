Раскрыты причины занижения курса рубля

Причиной недооценённости российской валюты является целый ряд макроэкономических причин. В их числе — большой объём международных резервов, положительное сальдо платёжного баланса, реализация бюджетного правила. Также на положение дел оказывают влияние рекордный рост цен на топливо, металлы и сырьевые товары. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Специалист напомнила , что рубль неоднократно оказывался в лидерах самых недооценённых валют мира, как по индексу БигМака, так и по фундаментальной обоснованности. Последняя определяется как состоянием платёжного баланса, так и прогнозом влияющих на него факторов: например, динамикой цен на значимую экспортируемую продукцию и показателем оттока из страны капитала.

В России в июле 2021 года уровень безработицы составил 4,5%. Согласно прогнозам, к концу года он составит 4,3%. При этом уровень государственного долга РФ к ВВП на 1 июля 2021 года оставался на уровне 17,7%, что является крайне низким показателем в сравнении с другими, даже развитыми странами. Федеральный бюджет стал профицитным и таковым он, предположительно, останется в 2022 и 2023 годах.

Также в России наблюдается положительный торговый баланс, который тем не менее не оказывает должного влияния на процесс валютного курсообразования. С позиции сильных базовых экономических показателей валютный курс занижен, в первую очередь, из-за инфляционных и девальвационных ожиданий участников рынка, а также из-за утечки капитала. Он вырос по сравнению с 2019 годом почти вдвое, считает Степанова.

Кроме того, годовая инфляция в стране далека от уровня 2014–2015 годов, это также должно оказывать поддержку рублю. Таким образом, главным фактором занижения курса рубля, по мнению финансиста, являются геополитическая напряжённость и покупка ЦБ РФ иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

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