Финансист объяснил, почему не надо инвестировать в валюту

Россияне всё чаще стали обращать внимание на инвестиции как возможность увеличения своих накоплений. Граждане обращают внимание на вариант со вкладами в иностранной валюте. Однако его нельзя назвать удачным. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.

Как отметил эксперт, повышение биржевых цен на нефть привело к укреплению курса рубля и росту российского рынка акций. В то же время в период пандемии снизились ставки по банковским депозитам. В этой связи россияне активнее начали заниматься инвестированием.

При этом ряд российских инвесторов привлекла возможность воспользоваться ростом курса рубля и разнообразить вложения приобретением иностранной валюты. По мнению Шибанова, это плохая идея. Рублёвые вклады и инвестиции в национальной валюте он считает более выгодными.

Сама по себе иностранная валюта, как показывает российский опыт, не имеет серьёзного доходного мотива. Например, если вы сравните курс доллара или евро к рублю в начале 2015 года и сейчас, то обнаружите, что эти курсы почти одинаковы, — отметил эксперт.

При этом рублёвые депозиты, как правило, имеют более высокие проценты, нежели валютные.

Покупка валюты оправдана лишь в двух случаях, считает Шибанов: если человек предвидит резкий рост её стоимости или если его расходы привязаны к иностранным деньгам.

Ранее были названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года.