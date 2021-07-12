Район Беговой возглавил рейтинг роста цен на новостройки в Москве

Районы Беговой, Сокольники и Кунцево возглавили рейтинг районов Москвы с самой большой динамикой роста средних цен на новостройки по итогам лета 2021 года. Об этом ТАСС сообщил директор департамента проектного консалтинга агентства недвижимости Est-a-Tet Роман Родионцев.

По данным эксперта, за лето средняя стоимость квадратного метра на новостройки в районе Беговой выросла на 47,6% с 337,7 тыс. рублей в конце мая до 498,5 тыс. рублей к концу августа. Это связано с завершением реализации ряда доступных проектов в районе.

Также в первую тройку по динамике роста цен вошли районы Сокольники — 24,5% (с 261,5 тыс. до 325,6 тыс. рублей за кв. м) и Кунцево — 16,6% (с 243,2 тыс. до 283,5 тыс. рублей за кв. м). В среднем по Москве квадратный метр в новостройках за лето подорожал на 2,7% — с 294,5 тыс. до 302,3 тыс. рублей.

По мнению эксперта, предпосылок для снижения роста цен на столичные новостройки пока нет. При этом до конца года возможен рост средней цены квадратного метра примерно на 7% в связи с увеличением стоимости строительства, цен на стройматериалы и рабочую силу.

Ранее сообщалось, что спрос на жильё в новостройках столичного региона снизился на 21% после изменения условий программы льготной ипотеки. В июле 2021 года на первичном рынке региона зарегистрировано 12,5 тыс. договоров долевого участия с физлицами, что на 21% меньше, чем в июне. Отмечается, что спрос на новостройки в регионе вернулся к показателям допандемийного 2019 года.