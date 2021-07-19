Работодателям в РФ предложили разрешить выдавать ипотеку

Наделить работодателей правом выдавать сотрудникам ипотеку под низкий процент предложили российские риелторы. Соответствующее письмо федеральной сети риелторских компаний «Этажи» направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом пишут «Известия».
По данным издания, инициатива
При этом реализация данной инициативы, предположительно, позволит повысить конкуренцию на ипотечном рынке за счёт бизнеса. В свою очередь, сами компании получат в свои руки инструмент лояльности сотрудников, а также приток инвестиций.
В свою очередь, эксперты считают, что подобная схема не сможет заменить традиционную систему банковского кредитования. При этом необходимо предусмотреть механизм выкупа закладных у работодателя банком или другим работодателем в случае увольнения сотрудника.
Ранее сообщалось, что спрос россиян на льготную ипотеку резко снизился. Потенциальных заёмщиков отпугнуло изменение условий кредитования — рост ставок и снижение максимальной суммы займа. Как итог в июле число новых ипотечных заявок упало более чем вдвое.