Работодателям в РФ предложили разрешить выдавать ипотеку

Наделить работодателей правом выдавать сотрудникам ипотеку под низкий процент предложили российские риелторы. Соответствующее письмо федеральной сети риелторских компаний «Этажи» направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, инициатива предполагает , что компании станут представлять собой также и кредитные организации. По мнению авторов инициативы, для этого следует создать упрощённую систему выдачи лицензий на корпоративное кредитование сотрудников.

При этом реализация данной инициативы, предположительно, позволит повысить конкуренцию на ипотечном рынке за счёт бизнеса. В свою очередь, сами компании получат в свои руки инструмент лояльности сотрудников, а также приток инвестиций.

В свою очередь, эксперты считают, что подобная схема не сможет заменить традиционную систему банковского кредитования. При этом необходимо предусмотреть механизм выкупа закладных у работодателя банком или другим работодателем в случае увольнения сотрудника.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на льготную ипотеку резко снизился. Потенциальных заёмщиков отпугнуло изменение условий кредитования — рост ставок и снижение максимальной суммы займа. Как итог в июле число новых ипотечных заявок упало более чем вдвое.