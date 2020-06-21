Работники сфер культуры, досуга и спорта потеряли 63% в зарплате

https://static.news.ru/photo/9ecb6bae-b381-11ea-86aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Работники сферы культуры, досуга и спорта заработали в апреле–мае на 63% меньше, чем в марте. Это связано с сокращением расходов на зарплаты в малом и среднем бизнесе.

Указанные сферы деятельности были вынуждены закрыть из-за того, что их работа предполагает тесный контакт между людьми, поясняют эксперты газете «Известия». Снизились зарплаты на 20–40% в сфере дополнительного образования, строительства, частной медицины и стоматологии.

Все эти отрасли были признаны пострадавшими от пандемии. Руководители этих сфер были вынуждены отправлять своих сотрудников в отпуска, сокращать зарплаты, увольнять людей. Бизнесу в условиях пандемии пришлось осваивать цифровые технологии.

К примеру, сотрудники фитнес-центров перешли на онлайн-тренировки. Артисты разыгрывали спектакли по Zoom.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в апреле реальные зарплаты россиян впервые в 2020 году снизились. В годовом выражении уменьшение составило 2%, свидетельствуют обнародованные данные Росстата.