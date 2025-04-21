Рабочий день в РФ обещают сократить: когда это произойдет, сколько часов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России заговорили о сокращении рабочего дня из-за роста производительности труда. Это обсуждают и в Госдуме, и в экспертном сообществе. NEWS.ru разбирался, в какой перспективе это возможно и при чем тут дефицит кадров в стране.

К чему приведет рост производительности труда

Количество рабочих часов в России будет постепенно сокращаться, заявил недавно руководитель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров. Он объяснил это тем, что производительность труда растет. «В начале прошлого века в России в сельском хозяйстве были заняты 75% населения, а на сегодняшний день на земле работают 3% россиян. Но производим мы сильно больше, чем еще 100 лет назад», — привел пример эксперт.

Захаров уточнил, что 125 лет назад в России был нормальным 12–14-часовой рабочий день, а отпусков, больничных и декретов не существовало как явления. Однако, отметил он, глобальное изменение рабочего графика в стране рискует занять большой промежуток времени, так что «мы можем на своем веку этого даже не заметить».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Тем временем подобные инициативы звучат из самых разных источников. Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее предложил сократить рабочий день в пятницу на один час для всех россиян. При этом он уверен, что нужно сохранить общее количество рабочих часов за счет перераспределения времени.

Другой депутат, Виталий Милонов, призвал перевести россиян на семичасовой рабочий день, так как интенсивность труда сегодня существенно выше, чем во времена установления восьмичасового графика. Он также усомнился в идее депутата Госдумы Игоря Антропенко сократить трудовые будни для женщин хотя бы на один час с сохранением заработной платы, поскольку это, по мнению Милонова, может негативно повлиять на трудоустройство женщин.

Что с продолжительностью рабочего дня сейчас

Первым из ведущих российских политиков о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю публично высказался в 2019 году занимавший тогда должность премьер-министра Дмитрий Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда в Женеве. Он заявил, что работодателям придется все больше учитывать интересы своих сотрудников, а постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью и хроническим стрессом, люди подчас просто сгорают на работе.

В сервисе SuperJob NEWS.ru рассказали, что не проводили исследований о том, сколько сейчас работают россияне. В августе 2024-го Росстат представил статистику о времени, выделяемом гражданами на труд ежедневно в 2023 году. Тогда эти показатели достигли максимальных с 2014 года. А именно — 38 часов 12 минут в неделю. В пересчете на пятидневную рабочую неделю ежедневное количество рабочего времени составляло 7 часов 38 минут. Впервые за 11 лет наблюдений Росстата женщины превысили нагрузку в 37 часов, у мужчин же показатель стабильно высокий — 39 часов 12 минут. Более 4% россиян работали свыше 40 часов в неделю.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что мешает россиянам меньше работать

Сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов объяснил NEWS.ru, почему ситуация с продолжительностью трудового дня пока ровно противоположна тенденциям увеличения производительности.

«Илон Маск дал прогноз, что в далеком будущем все будет делать искусственный интеллект, а люди будут получать безусловный доход. Только он не сказал, когда именно. Пока продолжительность рабочего дня растет, а Дума принимает закон о расширении сверхурочных работ», — рассказал эксперт NEWS.ru.

Ранее Голов был депутатом Госдумы, заместителем председателя комитета по труду. По его словам, при низкой безработице нехватка рабочих рук в России компенсируется не ростом производительности труда, а ростом продолжительности рабочего дня. Поэтому последний растет, отметил общественник.

Эксперт Конфедерации труда России Алексей Гаскаров также добавляет, что кадровый голод в стране является одной из причин, по которой россиянам не дают работать меньше. Кроме того, по словам Гаскарова, важную роль играют потребительские установки современных людей: чтобы иметь возможность покупать что-то чаще, они готовы тратить больше времени на работу. Третьим фактором является отсутствие популярных политических сил, которые последовательно отстаивали бы права наемных работников в России.

Читайте также:

Россиянам рассказали, какой перерыв положен работнику в течение дня

Россиянам спрогнозировали масштабное сокращение рабочего дня

У россиян начнут проверять данные об опыте и образовании в резюме

Минтруд назвал восемь новых признаков трудовых отношений

В два раза больше переработки: Минтруд готов развязать руки работодателям

Россиян ждет укороченный рабочий день