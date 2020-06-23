Режим для самозанятых появится по всей России с 1 июля

https://static.news.ru/photo/95f6d51c-b562-11ea-af31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что на территории всей страны появится режим самозанятых. Он будет введён с 1 июля 2020 года.

Режим для самозанятых вводился у нас в отдельных субъектах Федерации в порядке эксперимента. И этот эксперимент, как мы видим, успешный, — отметил глава государства.

Помимо этого, лидер государства предложил снизить возраст для предоставления статуса самозанятого гражданина. Так, его смогут получить не с 18, а уже с 16 лет. По оценке Путина, изменения коснутся около 3 млн человек. Все они получат налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Президент подчеркнул также, что за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза – с трёхсот до семисот тысяч человек.

В апреле 2020 года уполномоченный при главе государства по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил приравнять ИП без работников к самозанятым. Такое предложение было сделано из-за пандемии коронавируса.

NEWS.ru писал ранее, что аналитики назвали самые популярные сферы деятельности самозанятых в России. Первое место заняла перевозка пассажиров. Также в перечень вошли репетиторство, строительство, маркетинг и реклама.