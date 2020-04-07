Путин заявил о важности скорейшего восстановления экономической активности

Президент Владимир Путин в ходе видеоконференции по вопросам развития ситуации с коронавирусом заявил о необходимости как можно быстрее восстановить экономическую активность в стране.
Важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности, —
цитируетглаву государства ТАСС.
При этом он добавил, что приоритетными для властей являются здоровье и безопасность россиян.
В России на сегодняшний день зафиксировано 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человек, умерли 58.
В мире насчитывается 1,3 млн инфицированных. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели примерно 284 тысячи.
Ранее NEWS.ru писал, что Путин призвал внимательно отслеживать ситуацию с распространением инфекции и принимать адекватные решения.
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