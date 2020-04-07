Путин заявил о важности скорейшего восстановления экономической активности

https://static.news.ru/photo/4cba45a4-78d7-11ea-8db5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин в ходе видеоконференции по вопросам развития ситуации с коронавирусом заявил о необходимости как можно быстрее восстановить экономическую активность в стране.

Важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности, — цитирует главу государства ТАСС.

При этом он добавил, что приоритетными для властей являются здоровье и безопасность россиян.

В России на сегодняшний день зафиксировано 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человек, умерли 58.

В мире насчитывается 1,3 млн инфицированных. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели примерно 284 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин призвал внимательно отслеживать ситуацию с распространением инфекции и принимать адекватные решения.