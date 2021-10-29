Путин заявил о профиците бюджета в 2021 году

Бюджет Российской Федерации в этом году будет профицитным. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в стране восстанавливается рынок труда из-за введённых мер.

В России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, а также системы здравоохранения дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП, что позволило нам в том числе добиться восстановления рынка труда, а в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным, — сказал Путин на саммите G20.

Ранее Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год, одобренный Советом Федерации и принятый Госдумой. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, доходы федерального бюджета в прошлом году были на 9,1% ниже прогнозного значения.

Доходы федерального бюджета за 2020 год составили 18 719 млрд рублей. Данный показатель оказался на 1874 млрд ниже прогнозируемого общего объёма доходов. Из этой суммы нефтегазовые доходы — ниже на 2288,5 млрд рублей. Они составили 5235,2 млрд рублей (28% от федерального бюджета). Другие доходы составили 13 483,8 млрд рублей.